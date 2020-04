Coronavirus, Gravina: “Serie A, prima la salute. Estate? Zero scadenze”

Condividi questo articolo

Gravina fa il punto della situazione sulla ripresa dei campionati ai microfoni di “Sky Sport”. Il Presidente della FIGC ribadisce la volontà di terminare la Serie A, quando l’emergenza Coronavirus lo permetterà (qui i dati di oggi). Di seguito le sue dichiarazioni

VERSO LA RIPRESA – Gabriele Gravina e la ripresa della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus: «I campionati ricominceranno nel momento in cui c’è la garanzia per la salute degli interpreti. Presto ci sarà una riunione del nostro comitato scientifico federale, abbiamo una procedura e presto la comunicheremo. Inizieremo, mi auguro a inizio mese, con dei controlli per garantire la negatività a cui seguirà l’allenamento. Calcio in Estate? Non abbiamo una scadenza, ci adegueremo alle indicazioni della Fifa e del nostro comitato tecnico-scientifico. L’idea è di completare i campionati».