Coronavirus, Euro 2020 verso lo spostamento: le ultime dalla UEFA – Sky

Giornata chiave per capire quale sarà il futuro di Euro 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus. Ancora in corso la conferenza tra la UEFA e le leghe europee: si va verso l’annullamento. Le ultime da “Sky Sport”

GIORNATA CHIAVE – Sono ore decisive per la riformulazione del calendario calcistico, stravolto dall’emergenza Coronavirus. Si sta ancora svolgendo la conferenza tra la UEFA, l’Eca (Associazione dei Club Europei) e le leghe. L’unica ipotesi che sembra praticabile è quella dello spostamento di Euro 2020: si attende l’ufficialità già nella giornata di oggi. La manifestazione è dunque destinata a essere disputata nel 2021, lasciano spazio in questa estate alla conclusione delle manifestazioni per club. A dimostrarlo è anche l’indizio delle prenotazioni annullate a Copenaghen (vedi qui). Qualora ovviamente l’emergenza lo consentisse.

