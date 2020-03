Coronavirus, duro impatto economico sul calcio italiano: i numeri – Sky

Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, fornisce le ultime notizie circa l’impatto economico che, lo stop dei campionati, sta avendo sulle varie leghe del calcio italiano. I rappresentanti di tali leghe, infatti, sono in procinto di chiedere aiuto al Governo italiano.

PERDITE – Alessandro Alciato fornisce le ultime notizie sulla situazione economica del calcio italiano: «Punto fondamentale inoltrare tutte le richieste del calcio italiano, entro il 27 marzo, al Governo ed al Ministro Spadafora. Le varie leghe, attraverso degli studi specializzati, hanno quantificato qual è la perdita attuale e quale potrebbe essere l’impatto di questo stop. Per la Lega A si stima una possibile perdita tra i 170 ed i 720 milioni. La cifra massima verrebbe raggiunta qualora il campionato non dovesse ripartire. Per la Serie B tra i 150 ed i 200 milioni. La Serie C da un minimo di 20 milioni ad un massimo di 84. Ecco perché il calcio italiano sta per chiedere aiuto al Governo».