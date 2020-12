Coronavirus, Defrel a contatto con sospetto positivo: la scelta di De Zerbi

Condividi questo articolo

Grégoire Defrel Sassuolo-Crotone

Gregoire Defrel ha avuto un contatto con un sospetto positivo al Coronavirus, così Roberto De Zerbi ha preso una decisione in vista di Sampdoria-Sassuolo

CONTATTO – Gregoire Defrel non è stato convocato in vista di Sampdoria-Sassuolo di stasera. Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, la decisione presa dall’allenatore neroverde è stata dovuta a un contatto avuto dall’attaccante con un sospetto positivo al Coronavirus.

ASSENTE – Questo fatto spiega la mancata convocazione del calciatore francese di origini martinicane per la partita di oggi. Il calciatore si trova in isolamento da lunedì mattina e non è mai entrato in contatto con il resto della squadra.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com