Coronavirus, CIO: “Andiamo avanti per Olimpiadi Tokyo 2020. Due principi”

Il Coronavirus mette a rischio anche le Olimpiadi di Tokyo 2020, il cui inizio è fissato per luglio. Dopo il rinvio degli Europei 2020 da parte della UEFA (vedi articolo), il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha emesso un comunicato nel quale afferma di andare avanti

COMUNICATO

Questa è una situazione senza precedenti per tutto il mondo, e i nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti da questa crisi. Siamo solidali con l’intera società per fare tutto affinché si contenga il virus.

La situazione intorno al virus COVID-19 sta anche influenzando i preparativi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e sta cambiando di giorno in giorno.

Il CIO rimane pienamente impegnato nei Giochi olimpici di Tokyo 2020 e, a più di quattro mesi dall’inizio dei Giochi, non è necessario prendere decisioni drastiche in questa fase. E qualsiasi speculazione in questo momento sarebbe controproducente.

Il CIO incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel miglior modo possibile. Continueremo a supportare gli atleti consultandoli con i loro rispettivi NOC e fornendo loro le informazioni e gli sviluppi più recenti, accessibili agli atleti di tutto il mondo sul sito Web di Athlete365 e tramite i rispettivi NOC e IF.

Continueremo ad agire in modo responsabile e abbiamo concordato i seguenti principi fondamentali sulla messa in scena dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020:

1. Proteggere la salute di tutti i soggetti coinvolti e supportare il contenimento del virus.

2. Tutelare gli interessi degli atleti e dello sport olimpico.

Il CIO continuerà a monitorare la situazione. Già a metà febbraio è stata istituita una task force composta dal CIO, dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dal comitato organizzatore di Tokyo 2020, dalle autorità giapponesi e dal governo metropolitano di Tokyo.

Fonte: olympic.org