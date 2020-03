Coronavirus, il calcio in Spagna non vuole fermarsi: scelta chiara sulla Liga

In Spagna, purtroppo, i numeri del contagio da Coronavirus sono drammatici e soprattutto sono “in ritardo” rispetto all’Italia. Nonostante ciò sui campionati, Liga in primis, la federazione esclude la possibilità di interrompere la stagione.

VOLONTÀ NETTA – Luis Rubiales, presidente della RFEF (la federazione spagnola) è della stessa linea di Gabriele Gravina (vedi articolo): Liga e altri tornei vanno conclusi. Queste le sue parole sull’emergenza Coronavirus in Spagna: «La priorità è la salute. Quando si riprenderà le competizioni devono terminare, in modo da salvare questa stagione. Credo che ci siano due possibilità: uno è lottare per ricominciare quanto prima, ma lo abbiamo scartato, l’altro è farlo quando sarà possibile in sicurezza ed è la nostra opzione. Abbiamo lavorato per capire quando si possa, con garanzia e salute, in modo da vincere o perdere sul terreno di gioco. Se si perde parte di questa stagione si perdono soldi, e bisogna programmare il prossimo anno. La nostra prima opzione è dare sempre la possibilità, sperando che sia possibile, di giocare a porte aperte. Se è possibile, ovviamente, faremo il possibile perché il pubblico possa essere allo stadio quando ci saranno le condizioni. Se non ci saranno lo faremo sapere ai club, ma non vogliamo pregiudicare nessuno».