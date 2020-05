Coronavirus, Boniek: “In Polonia pronti a riprendere, non impossibile…”

Zbigniew Boniek, ex giocatore tra le altre di Juventus e Roma oggi dirigente sportivo su “Sky Sport 24” annuncia la ripresa del calcio polacco. Anche il calcio danese è pronto a riprendere dal 29 maggio.

RIPRESA – Nonostante l’emergenza Coronavirus (Covid-19), il calcio è pronto a riprendere. Soprattutto in Danimarca e in Polonia, dove ad annunciarlo è stato lo stesso Zbigniew Boniek su Sky Sport 24: «Si riprende il 27 maggio. Il nostro protocollo è difficile ma non impossibile. Il calcio non dà ricchezza solo ai giocatori, migliaia di persone lavorano in questo mondo».