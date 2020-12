Coronavirus, Bologna: tampone positivo per un calciatore di...

Coronavirus, Bologna: tampone positivo per un calciatore di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic Bologna

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che dopo la sconfitta con la Roma andrà in ritiro fino a Natale, ha comunicato la positività al coronavirus di un calciatore. Ecco di chi si tratta

TEGOLA – “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al coronavirus del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare.”

