Coronavirus, bollettino 8 maggio: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a venerdì 8 maggio 2020. Terminato l’appuntamento giornaliero prima e bisettimanale poi con le conferenze stampa del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia sono comunque aggiornati tutti i giorni alle ore 18. Ecco quelli odierni.

DATI VENERDÌ 8 MAGGIO – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 87.961, -1.663 rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore hanno perso la vita 243 persone, per un totale di 30.201. 2.747 sono invece i dimessi/guariti, per un totale di 99.023. Diminuiscono ancora i ricoverati in Terapia Intensiva: 1.168 (-143). 14.636 persone sono ricoverate con sintomi, -538 pazienti rispetto a ieri. 72.157 persone, pari all’82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I casi totali di Coronavirus sono 217.185, con un incremento di 1.327 rispetto alla giornata di ieri. Di seguito il bollettino.