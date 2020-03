Coronavirus, bollettino 30 marzo: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a lunedì 30 marzo 2020. Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa del pomeriggio, ha fornito il bollettino giornaliero su contagi, decessi e guarigioni. Di seguito le parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto da Roma.

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Questi i dati, aggiornati al 30 marzo 2020, riferiti da Angelo Borrelli in conferenza stampa: «Diamo il dato del bilancio di oggi. Il totale delle persone attualmente positive è 75.528, con un incremento rispetto a ieri di 1.648 pazienti. Di questi 3.981 sono in terapia intensiva, 27.795 sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte dei pazienti positivi, 43.752 pari al 58% del totale, sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi registriamo 812 deceduti, purtoppo, e il totale dei guariti è complessivamente di 14.620. Rispetto a ieri le persone guarite sono 1.590, è il numero più alto di guarigioni da quando è iniziata l’emergenza ed è iniziata la diffusione del Coronavirus nel nostro paese. Per quanto riguarda i pazienti trasferiti con la Centrale Remota di Soccorso Sanitario oggi, dalla Lombardia, sono novantaquattro. I dati sono cinquantaquattro, quindi due in più rispetto a ieri, positivi al Coronavirus e quaranta in più negativi. Purtroppo oggi era previsto un trasferimento di pazienti alla Germania, ma per un problema di sanificazione dell’aereo non abbiamo potuto farlo».