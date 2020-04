Coronavirus, bollettino 27 aprile: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a lunedì 27 aprile 2020. Il punto stampa da parte del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, da sabato 18 aprile si tiene soltanto il lunedì e il giovedì. Negli altri giorni i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia sono comunque aggiornati alle ore 18. Ecco quelli odierni.

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Questi i dati, aggiornati al 27 aprile 2020, riferiti da Angelo Borrelli: «I dati di oggi ci segnalano un calo delle terapie intensive e dei ricoverati con sintomi. I casi totali sono infatti 199.414, con un incremento rispetto a ieri di 1.739 persone. I dimessi e guariti sono 1.696 in più rispetto a ieri, per un totale di 66.624. Prosegue inoltre l’alleggerimento della pressione sulle nostre strutture ospedaliere, ad oggi infatti il totale delle persone attualmente positive è di 105.813, con un calo rispetto a ieri di 290 pazienti assistiti dal servizio sanitario nazionale. Di questi, 1.956 sono in terapia intensiva, 53 in meno rispetto a ieri. 20.353 sono i ricoverati con sintomi, con una diminuzione di 1.019 pazienti rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti positivi è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, per un totale di 83.504, pari al 79% del totale dei positivi. Il dato dei deceduti è di 333 oggi». Di seguito il bollettino.