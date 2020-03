Coronavirus, bollettino 25 marzo: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Agostino Miozzo e Luigi D’Angelo, in sostituzione di Angelo Borrelli, hanno fornito il bollettino giornaliero in merito alla diffusione del Coronavirus in Italia. Di seguito le parole dei direttori del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuti in conferenza stampa da Roma.

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Questi i dati, aggiornati al 25 marzo 2020, riferiti da Agostino Miozzo, in sostituzione di Angelo Borrelli bloccato dalla febbre (vedi articolo): «Prima di darvi i dati due parole su Borrelli. Come sapete, questa mattina ha accusato sintomi febbrili, una leggera afonia. Per un senso di responsabilità, e di precauzione ovviamente, ha deciso di rientrare presso il proprio domicilio, da dove continua a lavorare e a seguire con attenzione la gestione di questa grande emergenza. Tutto il Dipartimento continua nelle sue attività, siamo ovviamente vicini al dottor Borrelli. Leggo i numeri che abitualmente dà: oggi i guariti sono 1.036, cifra che porta il totale dei pazienti guariti a 9.162. È di 3.191 l’incremento di persone attualmente positive, totale che porta i positivi a 57.521. Sono 30.920 le persone in isolamento, senza sintomi o con sintomi lievi, e 3.489 i pazienti in terapia intensiva. Purtroppo anche oggi dobbiamo riscontrare un numero di 683 nuovi deceduti. Un piccolo dato importante: sul conto corrente delle attività, grazie al contributo dei cittadini, sono disponibili poco più di quarantaquattro milioni».