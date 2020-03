Coronavirus, bollettino 20 marzo: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Angelo Borrelli ha fornito il bollettino giornaliero in merito alla diffusione del Coronavirus. Le parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto in conferenza stampa da Roma

BOLLETTINO CORONAVIRUS – I dati aggiornati riferiti da Angelo Borrelli: «Questa sera registriamo 689 persone guarite, che portano il numero totale a 5.129 unità. 4.670 è l’incremento delle persone attualmente positive, in totale 37.860. Di queste, 19.185 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. 2.655 sono le persone in terapia intensiva, pari al 7 % del totale delle persone positive. Purtroppo oggi registriamo 627 nuovi deceduti». In totale, i deceduti sono 4.032. Di seguito il bollettino.