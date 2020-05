Coronavirus, bollettino 2 maggio: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a sabato 2 maggio 2020. Terminato l’appuntamento giornaliero prima e bisettimanale poi con le conferenze stampa del Capo della Protezione Civile, i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia sono comunque aggiornati tutti i giorni alle ore 18.00. Ecco quelli odierni

BOLLETTINO – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 100.704, appena 239 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore purtroppo hanno perso la vita 474 persone, per un totale di 28.710 vittime del Covid-19. Un numero in aumento dell’1.7% rispetto a ieri, anche se il dato sarebbe falsato dall’aggiunta di casi precedenti “ufficializzati” solo oggi. Sono 1.665 invece i dimessi/guariti, per un totale di 79.914 unità. Diminuiscono leggermente i ricoverati in terapia intensiva: 1.539 (-39). Per quanto riguarda i tamponi, sono 55.409 quelli che si sommano ai precedenti, per un totale di 2.108.837. Il totale dei casi, invece, vede un incremento di 1.900 unità, per un totale di 209.328. Di seguito il bollettino nella tabella dettaglia per regioni.