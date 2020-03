Coronavirus, bollettino 19 marzo: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Angelo Borrelli ha fornito il bollettino giornaliero in merito alla diffusione del Coronavirus. Le parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto in conferenza stampa da Roma

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Di seguito gli aggiornamenti odierni riferiti da Angelo Borrelli: «Il numero dei guariti di oggi è di 415, che porta il numero totale dei guariti a 4.440 persone. 4.480 invece è l’incremento del numero delle persone attualmente positive. Il numero delle persone attualmente positive in Italia è di 33.190. Di queste, 14.935 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. 2.498 sono in terapia intensiva, pari all’8% del totale. Purtroppo oggi registriamo 427 nuovi deceduti».