Coronavirus, bollettino 18 marzo: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Angelo Borrelli ha fornito il bollettino giornaliero in merito alla diffusione del Coronavirus. Le parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto in conferenza stampa da Roma

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Di seguito gli aggiornamenti odierni riferiti da Angelo Borrelli: «Manca la regione Campania, che non è arrivata in tempo utile per la comunicazione dei dati, li aggiungeremo nel bollettino di domani. Iniziamo con il dato dei guariti, oggi registriamo 1.084 guariti ed è un numero veramente importante. Questo porta il numero dei guariti a 4.025, un incremento del 37% rispetto al valore precedente. Di 2.648 è l’incremento delle persone attualmente positive, anche nel corso di questa settimana abbiamo un trend sostanzialmente stazionario nell’ambito dei valori comunicati nei giorni scorsi. Il totale delle persone attualmente positive è di 28.710. 12.090 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 2.257 in terapia intensiva. Purtroppo oggi vi devo comunicare anche il dato dei deceduti, ne registriamo 475».