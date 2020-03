Coronavirus, bollettino 16 marzo: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Angelo Borrelli ha fornito il bollettino giornaliero in merito alla diffusione del Coronavirus. Le parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto in conferenza stampa da Roma

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Di seguito gli aggiornamenti odierni riferiti da Angelo Borrelli: «Oggi registriamo 414 guariti, numero più elevato di ieri. Porta il totale a 2.749. Il numero dei nuovi casi positivi è di 2.470, al ribasso anche se non sono pervenuti i dati di Puglia e della provincia autonoma di Trento. Ma il trend, come avete visto dalle comunicazioni della regione Lombardia, è in ribasso. Il totale attuale dei positivi è pari a 23.073. Di questi, 10.197 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. 1.851 in terapia intensiva, sempre il 10% dei contagiati positivi. Registriamo purtroppo anche oggi 349 deceduti. Nella giornata di oggi sono stati disposti trasferimenti di sette pazienti in più rispetto a ieri, quindi il totale dei pazienti trasferiti è 47».