Coronavirus, bollettino 1 maggio: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a venerdì primo maggio 2020. Terminato l’appuntamento giornaliero prima e bisettimanale poi con le conferenze stampa del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia sono comunque aggiornati tutti i giorni alle ore 18. Ecco quelli odierni.

DATI VENERDÌ 1 MAGGIO – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 100.943, -608 rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore hanno perso la vita 269 persone, per un totale di 28.236. 2.304 sono invece i dimessi/guariti, per un totale di 78.249. Diminuiscono ancora i ricoverati in Terapia Intensiva: 1.578 (-116). 17.569 persone sono ricoverate con sintomi, -580 pazienti rispetto a ieri. 81.796 persone, pari all’81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I casi totali di Coronavirus sono 207.428, con un incremento di 1.965 rispetto alla giornata di ieri. I casi attualmente positivi sono 36.473 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 9.484 in Emilia-Romagna, 7.779 in Veneto, 5.373 in Toscana, 3.518 in Liguria, 4.446 nel Lazio, 3.211 nelle Marche, 2.753 in Campania, 1.293 nella Provincia autonoma di Trento, 2.947 in Puglia, 2.171 in Sicilia, 1.115 in Friuli Venezia Giulia, 1.911 in Abruzzo, 757 nella Provincia autonoma di Bolzano, 204 in Umbria, 744 in Sardegna, 92 in Valle d’Aosta, 727 in Calabria, 193 in Basilicata e 190 in Molise. Di seguito il bollettino.