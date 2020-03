Coronavirus, l’autocertificazione cambia ancora: ecco il download

L’ultimo decreto sul Coronavirus (vedi articolo) ha portato un aggiornamento dell’autocertificazione per gli spostamenti. Cambia ancora il modello da utilizzare nel caso in cui si debba lasciare la propria abitazione per le poche situazioni di necessità permesse. Ecco il download.

UPDATE – Il Governo ha caricato il file con l’ultima autocertificazione per gli spostamenti, a seguito del DPCM del 22 marzo 2020 sul Coronavirus. Il download dell’autodichiarazione è disponibile qui e comprende le ultime modifiche. Si ricorda, come noto, che bisogna restare a casa e che sono consentiti pochissimi spostamenti. I provvedimenti sono in vigore sino a venerdì 3 aprile, qui il bollettino odierno con l’aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus.