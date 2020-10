Coronavirus: Atalanta con un positivo, annullata conferenza Gasperini

Condividi questo articolo

Gian Piero Gasperini Atalanta

Continuano a crescere i casi di Covid-19 nelle squadre di Serie A. L’Atalanta ha comunicato di aver riscontrato un positivo, annullata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro il Cagliari

Il Coronavirus continua a spaventare il calcio italiano. Dopo il noto focolaio nel Genoa e i casi emersi dai controlli al Napoli, è il turno dell’Atalanta. Il club bergamasco ha comunicato sul suo sito ufficiale di aver individuato un positivo nel proprio gruppo squadra e di aver immediatamente attivato le procedure previste dai protocolli in vigore. Nel frattempo è stata anche annullata la prevista conferenza stampa del tecnico Gasperini per presentare la sfida contro il Cagliari. La positività nell’Atalanta rischia di avere conseguenze anche per l’Inter in quanto l’Atalanta ha giocato contro la Lazio mercoledì, Lazio a sua volta impegnata contro l’Inter domani: il rischio di innescare un contagio a catena sembra particolarmente elevato.

IL COMUNICATO

Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 abassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.

fonte: atalanta.it