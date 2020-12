Coronavirus, Atalanta: allarme rientrato per Gosens. Era un...

Coronavirus, Atalanta: allarme rientrato per Gosens. Era un falso positivo

Robin Gosens Lazio-Atalanta

Robin Gosens era risultato positivo al coronavirus qualche giorno fa. I nuovi test hanno però certificato il falso esito di quel tampone. Il resto del gruppo squadra è risultato negativo ai nuovi esami. La gara con l’Udinese, in ogni caso, è stata rinviata a data da destinarsi

RECUPERO – Sospiro di sollievo per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: Robin Gosens è risultato negativo al coronavirus. L’esito dei nuovi test ha ribaltato quello di ieri, che certificava invece la positività dell’esterno olandese. In ogni caso, la gara con l’Udinese è stata rinviata a data da destinarsi, e Gosens tornerà a disposizione per la sfida di Champions League contro l’Ajax. Tutti negativi gli altri calciatori nerazzurri.