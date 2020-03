Coronavirus, anche la Russia si ferma: stop al campionato fino al 10 aprile

Anche la Russia si deve fermare a causa del Coronavirus. Il campionato di calcio si fermerà fino al 10 aprile per fare fronte all’emergenza che ha invaso tutta Europa. A riportarlo è “Sportmediaset”

SOSPESO – “Anche la Russia si deve arrendere al Coronavirus. Nella riunione odierna i club della Premier League hanno deciso di sospendere la stagione almeno fino al 10 aprile a causa della pandemia”. Continuano dunque a fermarsi le manifestazioni sportive in giro per l’Europa e in tutto il mondo: anche il campionato russo si deve arrendere all’emergenza. Si ferma di conseguenza anche Joao Mario, giocatore della Lokomotiv Mosca.