Coronavirus, a fine aprile primi test del vaccino: 550 volontari sani

Condividi questo articolo

Come riportato da ANSA, a fine aprile inzieranno i test del vaccino contro il Coronavirus su 550 persone sane in Inghilterra. La previsione è renderlo utilizzabile a settembe per il personale sanitario e le Forze dell’ordine

TEST – In Inghilterra, a fine aprile, inizieranno i test accelerati sull’uomo del vaccino contro il Coronavirus messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University. I volontari saranno 550 persone sane. Ad annunciarlo è Piero Di Lorenzo, ad di Irpm: «Si prevede di rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole. Si è deciso di passare direttamente alla fase di sperimentazione clinica sull’uomo, in Inghilterra ritenendo, da parte della Irbm e della Oxford University, sufficientemente testata la non tossicità e l’efficacia del vaccino sulla base dei risultati di laboratorio, che sono stati particolarmente efficaci».

Fonte: ANSA.