Coronavirus, 5 tesserati dell’Empoli posti in isolamento a Napoli

5 tesserati dell’Empoli sono stati posti in isolamento dall’Asl Napoli 1 prima della partita di Coppa Italia contro la squadra di Gennaro Gattuso

SITUAZIONE – L’Asl Napoli 1 ha posto in isolamento 5 tesserati dell’Empoli prima della sfida di Coppa Italia tra la squadra toscana e quella di Gennaro Gattuso. Stiamo parlando di tre giocatori, il tecnico Dionisi e un magazziniere. I cinque non sono positivi e sono in isolamento in un hotel nella città partenopea. L’isolamento è stato imposto dal Ministero della Salute, visto che i cinque erano su un volo che il 4 gennaio diretto da Lampedusa a Bologna, in cui sono stati incon un positivo.