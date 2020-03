Coronavirus, 12 positivi nella Protezione Civile. Borrelli negativo. No intoppi

Arrivano notizie da Roma e dalla Protezione Civile. Ci sono stati infatti dei casi di positività al Coronavirus. Ecco le ultime secondo quanto riportato da “Repubblica”

POSITIVI – “Ci sono dodici positivi anche all’interno della Protezione civile. Lavorano tutti nel dipartimento di via Vitorchiano, a nord di Roma, da dove si pianificano e mettono in atto le risposte nazionali all’epidemia da coronavirus. Due giorni fa il primo caso, nel reparto amministrativo, quello che si occupa, tra l’altro, dell’acquisto di mascherine e dispositivi di protezione. Ieri tutto il personale, capo del dipartimento compreso, è stato sottoposto ai tamponi di controllo. Oggi sono arrivati i risultati: sono dodici i positivi al primo test. Tutti sono stati messi in quarantena nelle loro case – “isolamento domiciliare”, appunto – e in queste ore accusano malesseri lievi o sono senza sintomi”.

CAPO – “Risulta negativo al primo tampone Angelo Borrelli, capo della Protezione e commissario per l’Emergenza. Lo stesso Borrelli ha voluto assicurare che non ci saranno intoppi organizzativi: dei 650 dipendenti della Protezione civile, 550 sono di stanza in Via Vitorchiano e 350 sono quotidianamente impegnati nel contrasto al contagio”.

Fonte: Repubblica.it