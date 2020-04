Conte approva il Recovery Fund: “Strumento urgente e necessario”

Il Consiglio Europeo ha approvato lo strumento economico con cui si dovranno sostenere le economie dei Paesi, colpiti dall’emergenza Coronavirus. Lo strumento che verrà introdotto è il Recovery Fund: un insieme di titoli comuni emessi a livello europeo, e finalizzati a supportare i Paesi più colpiti. Il premier italiano Conte esprime piena approvazione, nella conferenza stampa di stasera.

SODDISFAZIONE – Giuseppe Conte è pienamente soddisfatto da quanto sancito dal Consiglio Europeo nella giornata odierna. Ecco le sue parole in merito al Recovery Fund, nuovo strumento chiamato a sostenere le economie dei Paesi più colpiti dal Coronavirus: «Si è appena concluso il Consiglio Europeo che ha segnato una tappa importante nella storia europea. Tutti i 27 paesi hanno accettato di introdurre, per reagire a questa emergenza, uno strumento innovativo, un Recovery Fund per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Titoli comuni europei che finanzieranno i paesi più colpiti, tra cui l’Italia, ma non solo. Questo strumento è urgente, assolutamente necessario, e l’Italia è in prima fila per richiederlo. La nostra iniziativa è stata molto importante, perché uno strumento era assolutamente impensabile. Questo strumento si aggiungerà ai già varati e renderà la risposta molto più solida, molto più coordinata, molto più efficace».