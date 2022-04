Conte positivo al COVID-19! Ma il Tottenham spera di riaverlo subito

Il COVID-19 contagia anche Conte. Il manager del Tottenham, ex allenatore dell’Inter, è risultato positivo negli scorsi giorni ma la notizia la dà Sky Sports in Inghilterra solo oggi. Torna subito in panchina?

ASSENZA MINIMA? – Il Tottenham tornerà in campo sabato alle 13.30 (ora italiana) contro il Brighton in Premier League. Il club londinese spera che possa esserci in panchina Antonio Conte: come annuncia Sky Sports il manager degli Spurs, ex allenatore dell’Inter, dallo scorso weekend è positivo al COVID-19. C’è fiducia che possa negativizzarsi in tempi brevi, quindi non sembra un contagio particolarmente pesante. Nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più sulle condizioni di Conte (il Tottenham per ora non ha comunicato nulla).