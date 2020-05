Colonia, tre persone positive al Coronavirus nei test. OK agli allenamenti

Il Colonia ha riscontrato tre casi di positività al Coronavirus nei propri tesserati, durante i test svolti ieri. Nonostante ciò, come da protocollo definito dalla Bundesliga, la squadra potrà continuare ad allenarsi: le persone colpite vanno in quarantena, il resto del gruppo rimane in campo e sarà ulteriormente testato. Ecco il comunicato del club tedesco.

NUOVI CASI POSITIVI – “Dopo i test, tre persone del Colonia sono risultate positive e si trovano ora in quarantena. Il gruppo può continuare ad allenarsi. Tutta la squadra e lo staff tecnico ha svolto, giovedì, i test per il Coronavirus. I tre positivi sono tutti asintomatici, dopo aver valutato i casi con le autorità sanitarie si è deciso che andranno in isolamento domiciliare per quattordici giorni. Il Colonia non conferma i nomi per rispetto della privacy delle persone colpite.

Gli allenamenti del Colonia continuano come previsto, in base alle misure di controllo dell’igiene e dell’infezione che sono in vigore dallo scorso 6 aprile. Il gruppo sarà testato successivamente, come stabilito dalle linee guida della DFL. Questa procedura è stata discussa nella giornata di oggi con il presidente della task force medico-sportiva, il dottor Tim Meyer, e la dottoressa Barbara Gartner, specialista nelle epidemie infettive”.

Fonte: FC.de