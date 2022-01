Chiellini positivo al COVID-19: fuori da Inter-Juventus di Supercoppa?

Chiellini è risultato positivo al COVID-19 nella giornata di oggi. Il difensore è entrato in isolamento e, dovesse essere confermata la Supercoppa Italiana Inter-Juventus il 12 gennaio, rischia di non esserci.

NIENTE INTER-JUVENTUS DI SUPERCOPPA? – “Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al COVID-19 del calciatore Giorgio Chiellini.

Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”.

Fonte: juventus.com