Chiellini: “Coronavirus? Fatto il tampone, attendo esito. Sto bene”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è in isolamento e sta trascorrendo le sue giornate al J-Hotel a causa dell’emergenza coronavirus. Il difensore bianconero, intervistato sul canale YouTube della squadra bianconera ha parlato di come sta vivendo la quarantena e lo stop causato dall’emergenza

ATTESA – Giorgio Chiellini aggiorna sul suo stato di salute e racconta il suo modo di trascorrere le giornate durante l’emergenza coronavirus: «Sto bene innanzitutto ed è la cosa più importante. Abbiamo fatto il tampone, siamo in attesa dell’esito ma non ho sintomi, quindi mi auguro che sia negativo. Sono al J Hotel, ho ritenuto opportuno rimanere qui mentre la mia famiglia da quasi due mesi è giù a Livorno. Oltre a me qui ci sono Rugani, dei fisioterapisti e i due chef dell’albergo. Passo la giornata come tanti: faccio degli esercizi, guardo delle serie tv, ho rispolverato la PlayStation come quando ero giovane e faccio qualche videochiamata con gli amici. Esco dalla camera solo al mattino, quando me la rifanno».