Cellino ha avuto il Coronavirus, ma sta bene. Decisivo il test sierologico

Cellino ha contratto il Coronavirus. Il Presidente del Brescia si è sottoposto al tampone nei mesi scorsi, ma il risultato era negativo. Successivamente il test sierologico ha evidenziato gli anticorpi all’infezione. Di seguito i dettagli riportati in serata da “Gazzetta.it”

VIRUS SUPERATO – Massimo Cellino negativo al Coronavirus: questa una delle notizie delle scorse settimane, che aveva tranquillizzato il mondo del calcio. In realtà, il Presidente del Brescia aveva contratto il Covid-19, ma per fortuna senza presentare significativi problemi di salute. Ad evidenziarlo sono stati i successivi esami sierologici, in cui è stata rilevata la presenza di anticorpi alti al virus.