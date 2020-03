Causio: “Serie A chiusa? Scudetto alla Juventus, classifica parla chiaro”

Intervistato in esclusiva da Juventus News 24, Franco Causio – ex giocatore bianconero – ha parlato dell’assegnazione dello Scudetto in caso di mancata ripresa della Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus.

ASSEGNAZIONE – Il tema principale del calcio in questa piena emergenza Coronavirus è capire non tanto quando, ma se ripartire. Tutte le possibili soluzioni sono al vaglio, ma il tempo passa e la situazione non sembra sbloccarsi. Interrogato sul tema, l’ex giocatore bianconero Franco Causio ha parlato della possibile assegnazione dello Scudetto in questi termini: «L’obiettivo principale è uscire da questa situazione, ma se non si dovesse concludere la stagione la classifica parla chiaro: Juventus, Lazio e Inter. Si dovrà rispettare questa classifica. Non so cosa decideranno i presidenti di Lega e FIGC, ma non vorrei vedere partite a porte chiuse. Capisco che le società abbiano interessi economici a portare a termine la stagione, ma prima di tutto bisogna mettere la salute. Riprendere a maggio? Ci vuole troppo tempo per riprendere i ritmi. Bisogna anche vedere cosa decide l’UEFA per la Champions League e per l’Europa League. La Lazio avrebbe sicuramente un vantaggio, visto che non ha le coppe».

Fonte: Juventus News 24 – Marco Baridon