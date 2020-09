Caos Covid: Lega Serie A usa regole UEFA, malumori nei club – SM

Lega Serie A pallone Nike Flight 2020-2021

Il focolaio di Covid esploso nel Genoa ha mandato nel caos la Serie A che ora teme un espandersi del contagio e un nuovo blocco. La Lega Serie A usa le regole Uefa, ma i club mostrano malumori

Sul calcio italiano è piombata la nuova paura del Covid in seguito al focolaio esploso nel Genoa (leggi qui). Secondo “Sport Mediaset” i club stanno mostrando malumori nei confronti della Lega Serie A che, in mancanza di un protocollo preciso su come muoversi in questi casi, dice che bisogna andare avanti fino a quando ci sono almeno 13 giocatori (compreso un portiere) da far scendere in campo. Un modus operandi che a detta degli addetti ai lavori rischia di compromettere l’equità della competizione.