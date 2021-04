Cagliari, tegola nella corsa salvezza: un positivo al Coronavirus

Brutte notizie in casa Cagliari in ottica della corsa salvezza. Alla vigilia della gara di domani contro la Roma, infatti, è arrivata la notizia della positività di un giocatore al Coronavirus: Gaston Pereiro, che era già risultato positivo nel mese di novembre.

COMUNICATO – Brutte notizie in casa Cagliari. Con un comunicato, la società del capoluogo sardo ha infatti annunciato la positività al Coronavirus di un giocatore: “Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al Covid-19 di Gaston Pereiro: secondo quanto previsto dalle normative in vigore il calciatore è stato subito isolato. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e hanno iniziato l’isolamento fiduciario: il Club ha avviato tutte le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti”.