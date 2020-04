Burioni: “Fase 2 Coronavirus? Possibili focolai. Dobbiamo essere pronti”

Burioni ha parlato della fase 2 (qui i dettagli riportati da Conte in conferenza stampa), raccomandando le precauzioni necessarie. L’emergenza Coronavirus non è finita: massima cautela per prevenire e gestire eventuali focolai. Di seguito le sue dichiarazioni

VERSO UNA NUOVA FASE – Roberto Burioni allerta in vista della fase 2: «C’è una scelta politica che noi dobbiamo rispettare. Le cose stanno andando meglio: oggi è calato anche il dato relativo ai deceduti. Le cose sono andate male perché il Coronavirus è circolato senza che noi ce ne rendessimo conto. Questo potrebbe succedere di nuovo, se non saremo pronti. E’ una decisione politica, ma dobbiamo fare attenzione: la riapertura potrebbe portare nuovi focolai di contagio e dovremo essere pronti a spegnerli. La vicinanza tra due persone può trasmettere il Coronavirus: deve esserci una distanza di almeno 2 metri tra le persone e ognuno deve portare la mascherina».