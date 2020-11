Buone notizie in casa Lazio sul fronte Covid-19: un giocatore negativo

Simone Inzaghi Lazio-Bologna

Iniziare a migliorare la situazione in casa Lazio, dopo le ultime positività al Covid-19. Nella giornata di oggi, il tampone di un giocatore ha dato esito negativo.

NEGATIVO – La Lazio inizia a recuperare i pezzi in vista della sfida alla Juventus (domenica alle 12.30 a Roma). Il club capitolino rimane tuttavia in attesa di conoscere gli sviluppi circa le indisponibilità di molti giocatori (Ciro Immobile su tutti). In questo momento c’è un’indagine della Procura Federale, interessata a comprendere le eventuali discordanze sulle comunicazioni del club. Ciononostante, Simone Inzaghi può tornare a sorridere. Nella giornata di oggi è tornato infatti negativo Luis Alberto. Il fantasista spagnolo è un giocatore chiave per i biancocelesti, e il suo ritorno non può che essere un’ottima notizia. Soprattutto a meno di 72 ore dal lunch match di domenica contro la Juventus. Ora bisognerà valutare il numero 10 nei prossimi allenamenti, ma nel frattempo la Lazio si gode la buona nuova arrivata in serata. Ad annunciarlo è stato lo stesso Luis Alberto, con una storia sul suo profilo Instagram: