Bundesliga, test in vista della ripartenza: dieci positivi al Coronavirus

La Bundesliga e la Zweite Liga, vale a dire la seconda divisione tedesca, si preparano alla ripartenza (vedi articolo). Come comunicato dalla Lega calcio tedesca, la prima ondata di test ha rivelato dieci positività al Coronavirus. Di seguito i dettagli

POSITIVI – La Bundesliga e la seconda divisione tedesca si preparano a riprendere i rispettivi campionati e la speranza è che possa avvenire già in questo mese. La Lega Calcio tedesca, dunque, ha iniziato a effettuare i primi test. Giovedì – si legge nel comunicato – sono stati effettuati in totale 1.724 test nei 36 club di Bundesliga e Zweite Liga: sono risultate dieci positività al Coronavirus. Sono stati testati sia i giocatori che i membri dei vari staff. Le misure di contenimento, quali per esempio l’isolamento dei positivi, sono state attuate dai rispettivi club. Altri test saranno effettuati in settimana, conclude la Lega Calcio tedesca.