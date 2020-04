Bundesliga, OK condizionato di ripresa nelle misure sul Coronavirus

Condividi questo articolo

La Bundesliga va avanti. Il governo tedesco in giornata ha definito le ultime misure per combattere il Coronavirus: fra queste c’è un divieto che riguarderebbe anche le partite di calcio, ma non a porte chiuse.

IL PIANO – La Bundesliga potrebbe essere il primo campionato di calcio a ripartire. Questo nonostante stasera il governo tedesco abbia aggiornato le misure per ridurre il contagio da Coronavirus, con un nuovo protocollo. I grandi eventi di massa sono stati vietati in tutta la Germania fino al 31 agosto, e questo include le partite (di ogni sport) a porte aperte. Quelle a porte chiuse invece non sono coinvolte nell’elenco, quindi in linea teorica sono fattibili e già in tempi più o meno brevi. Al momento la ripartenza della Bundesliga è prevista in uno dei primi due weekend del prossimo mese, riuscendo a chiudere entro il 30 giugno e senza quindi dover prolungare la stagione. Il prossimo 21 aprile è prevista l’assemblea della DFL, nella quale i club dovrebbero definire lo scenario. Le squadre tedesche si stanno allenando, in piccoli gruppi, e ora potranno intensificare le sedute in vista di una ripresa che si incomincia a intravedere. Sarà davvero la Bundesliga a tirare la volata dopo il Coronavirus?