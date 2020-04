Bundesliga, rinviata l’Assemblea Generale. Ma si prepara la ripresa

La Bundesliga potrebbe essere il primo campionato europeo di calcio, fra i principali, a ripartire dopo il Coronavirus: addirittura a inizio maggio. Nel frattempo, per definire con maggiore precisione il piano di ripresa, l’Assemblea Generale prevista per questo venerdì (vedi articolo) subisce un leggero rinvio.

IL POSTICIPO – “La DFL rinvia la sua Assemblea Generale, che era prevista per venerdì prossimo, al 23 aprile. L’obiettivo del rinvio è concedere ai club e alla DFL maggiore tempo per prepararsi in vista delle prossime decisioni. Di recente, l’Assemblea Generale ha sospeso le competizioni di Bundesliga e 2. Bundesliga almeno sino al 30 aprile. Tra le altre cose, i trentasei club partecipanti decideranno su come agire durante questa situazione, in base alle decisioni politiche che saranno prese dai governi federali e statali fra ora e la prossima settimana”.

