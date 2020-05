Bundesliga, il Governo dà l’OK alla ripresa: le due probabili date – BILD

La Bundesliga è arrivata a un bivio. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha stabilito che il campionato tedesco potrà riprendere nella seconda metà di maggio. La data precisa sarà stabilità dalla Lega Calcio tedesca. Di seguito quanto riportato da Sport Bild

OK ALLA RIPRESA – La Bundesliga ha incassato il via libera del Governo tedesco. La cancelliera Angela Merkel ha stabilito che il massimo campionato tedesco potrà riprendere la stagione dalla seconda metà di maggio. La data precisa – specifica Sport Bild – sarà stabilita dalla Lega (DFL): al momento il 15 e il 22 maggio sono le date più probabili, con la prima in pole position.

Fonte: sportbild.bild.de