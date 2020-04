Bundesliga, data per ripresa del campionato? Attesa l’approvazione

In attesa di capire quando e come ripartirà la Serie A (QUI le dichiarazioni del Ministro Spadafora), anche la Bundesliga si prepara a ripartire con un piano pronto ad essere approvato

CAMBIAMENTI – Secondo quanto riportato da Der Spigel “un documento di 41 pagine stilato dalla Lega calcio, in collaborazione con le autorità sanitarie, contenente le regole che dovranno permettere al calcio tedesco e in particolare alla Bundesliga di tornare in campo dal 9 maggio. Il tutto naturalmente senza pubblico negli stadi. Le partite vedrebbero coinvolte un massimo di 300 persone. Abolita la cerimonia di presentazione delle squadre, niente più bambini che accompagnano il loro ingresso in campo, niente mascotte. Tutto il pre-partita ridotto al minimo, senza strette di mano né foto di gruppo. Strettamente controllato anche il lavoro dei media, con un numero di posti riservati limitato. I giornalisti televisivi a bordo campo potrebbero dover compilare un questionario sui possibili sintomi di Covid-19. Gli hotel che ospitano le squadre saranno soggetti a rigide regole sanitarie”.

DICHIARAZIONI – “Sky Sport” sottolinea come “riuniti in videoconferenza i rappresentanti dei 36 club della prima e della seconda divisione decideranno quando e come dare il calcio d’inizio. Anche se la Germania è uno dei Paesi meno colpiti dalla pandemia, i grandi raduni di pubblico rimangono vietati almeno fino al 31 agosto”. Una conferma arriva però dal Ministro della Salute Jens Spahn: «Con cautela, le partite a porte chiuse sono certamente di nuovo possibili. Per milioni di appassionati la data del 9 maggio sarebbe un ritorno alla normalità, anche se in uno stadio vuoto».