Bundesliga, per l’emergenza Coronavirus rinviata ancora la ripresa

La Bundesliga aveva inizialmente sospeso le attività soltanto per il weekend appena trascorso, ma anche in Germania niente calcio per tutto marzo. La DFL ha deciso oggi, nell’Assemblea Ordinaria, che i due principali campionati tedeschi saranno fermi almeno sino al primo weekend di aprile.

NUOVO RINVIO – “L’Assemblea Ordinaria della DFL ha deciso oggi di considerare gli effetti dell’emergenza Coronavirus su Bundesliga e 2. Bundesliga. La sospensione delle competizioni rimarrà in piedi. Per il momento questa riguarda la ventisettesima giornata di entrambi i campionati (si sarebbe dovuta giocare nel prossimo weekend, ndr), nell’ultima settimana di marzo sarà deciso come procedere con il calendario. È già pianificata una nuova Assemblea Ordinaria, dove sarà possibile definire nuove misure e tenere conto delle decisioni di un possibile posticipo degli Europei, che sarà discusso dall’UEFA. La DFL non ritiene che sia possibile tornare a giocare prima del mese di aprile. I club di Bundesliga stanno collaborando con le autorità sanitarie per gestire al meglio la situazione Coronavirus, così come con la DFL per informare del loro status economico e degli eventuali scenari negativi in caso di sospensione prolungata. Per rispettare le restrizioni sui viaggi all’interno della Germania, sarà possibile effettuare le prossime assemblee in videoconferenza”.

Fonte: Bundesliga.com