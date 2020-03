Borrelli: “Proroga restrizioni? Valutazioni Governo e Comitato. Presto…”

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, nella consueta conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus (QUI il bollettino odierno) ha parlato di quando potrebbero esserci delle “aperture” o meno dopo il 3 aprile

RESTRIZIONI – Angelo Borrelli non si sbilancia: «Io credo che ci debba essere una riflessione. Il paese è fermo e quindi c’è l’esigenza di assicurare vita per la stessa sopravvivenza. Presto saranno prese ulteriori decisioni. Il Governo adotterà le sue misure in base anche alle valutazioni del Comitato tecnico scientifico. L’esigenza è quella di garantire misure adeguate e presto saranno prese le decisioni più opportune».