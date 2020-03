Borrelli: “Diffusione Coronavirus, ecco la strategia. Domani mascherine”

Borrelli ha fatto il punto della situazione in collegamento negli studi di “Che tempo che fa”, in onda questa sera su Rai 2 (qui le ultime parole di Burioni). Il capo del Dipartimento della Protezione Civile parla della mancanza di mascherine e delle strategie in atto per evitare l’ulteriore diffusione del Coronavirus

STRATEGIE IN ATTO – Angelo Borrelli ha aggiornato sull’emergenza Coronavirus: «La strategia è evitare al massimo la diffusione del Coronavirus. Adottare comportamenti adatti da parte dei cittadini: uscire il meno possibile da casa e il meno necessario. E’ importante evitare i contatti e quindi il contagio. Stiamo potenziando la capacità di risposta della terapia intensiva e subintensiva della Lombardia e delle altre Regioni interessate – dice Borrelli -. Poi abbiamo il meccanismo di trasferimento di pazienti in altre Regioni, quando necessario. Ospedale alla Fiera di Milano? E’ un’opzione in fase di studio: dipende dalla dotazione del personale sanitario e dalle apparecchiature a disposizione. Domani daremo 2 milioni di mascherine in tutt’Italia: numeri importanti, ma ancora insufficienti. Lavoreremo giorno per giorno per non far mancare nulla».