Bologna in attesa del secondo tampone: i possibili scenari – Sky

Il Bologna ha avuto ieri un caso sospetto di positività al Coronavirus per un membro dello staff. Il primo tampone di controllo è stato negativo, si attende l’esito del secondo per decidere come comportarsi

L’emergenza Coronavirus al Bologna sembra essere vicina a rientrare e concludersi con un falso allarme. Il caso sospetto di un membro dello staff per il momento è stato smentito dalla negatività del primo tampone, è stato effettuato un secondo tampone e in caso di negatività la squadra riprenderà il suo lavoro normale mentre, in caso di positività, scatterà il protocollo che prevede l’isolamento del positivo e il ritiro della squadra. Per il momento, in via precauzionale, la squadra svolge lavoro individuale.