Bologna, altri tre calciatori positivi al Coronavirus: il comunicato

Non c’è pace per il Bologna. La squadra rossoblù, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia la positività al Coronavirus di altri tre calciatori

COMUNICATO – “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Wisdom Amey, Botond Bartha e Kacper Urbanski, che erano aggregati alla Prima squadra. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”.

Fonte: bolognafc.it