Bentancur positivo al Covid: il comunicato della Juventus

193620403 | © Marco Canoniero

Rodrigo Bentancur è risultato positivo al Covid: la Juventus ha reso nota la positività del centrocampista con un comunicato

COMUNICATO – A seguire la nota dalla Juventus per la positività al Covid di Rodrigo Bentancur, pubblicata sul proprio sito ufficiale. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico – si legge all’interno del comunicato –. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra“.

Fonte: Juventus.com