Benevento, tre positivi al Covid-19 dopo le feste: il comunicato

Filippo Inzaghi coach of Benevento, during the match of the Italian Serie B championship Benevento – Pordenone 2-1 which took place at the Ciro Vigorito Stadium in Benevento on 15/02/2019 – Photo Credit Vincenzo Izzo

Nel Benevento sono risultati positivi al Covid-19 tre tesserati del club. Ecco il comunicato dei campani.

COMUNICATO – Il Benevento informa che tre dipendenti sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di un tesserato dello Staff Tecnico e due dello Staff Medico. Ecco il comunicato: “Il Benevento Calcio srl comunica che, al rientro dalle vacanze natalizie, sono risultati positivi al Virus Sars Covid 19 nelle date del 30 e 31 dicembre e 2 gennaio scorsi, dopo esecuzione di tre cicli di tamponi molecolari, un tesserato dello Staff Tecnico e due dello Staff Medico afferenti al gruppo squadra. La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio Staff Medico, che i tesserati in questione sono stati posti immediatamente in isolamento fiduciario presso i propri domicili, e che su autorizzazione dell’Asl competente il resto del gruppo squadra attualmente negativo è in isolamento con metodica domicilio-lavoro”.

Fonte: beneventocalcio.club