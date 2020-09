Belgio, nuovo test Coronavirus anche per Lukaku dopo positività Mechele

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Il Belgio ha reso noto che oggi tutti i giocatori, quindi anche Lukaku, e lo staff saranno sottoposti a un nuovo test per il Coronavirus. Si è reso necessario dopo la positività di Brandon Mechele.

ANNUNCIO – La Nazionale del Belgio ha annunciato che, stante la positività al Coronavirus di Brandon Mechele, il resto della rosa e lo staff saranno sottoposti nella giornata di oggi a un test supplementare per il Covid-19. Ad ogni modo, l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku non scenderà in campo stasera contro l’Islanda (ore 20.45) per scelta tecnica, come specificato dal commissario tecnico Roberto Martinez ieri in conferenza stampa (vedi articolo). La positività al COVID-19 di Mechele è arrivata ieri, col giocatore del Club Brugge subito escluso dal gruppo. Il Belgio (e di riflesso l’Inter per Lukaku) attende l’esito dei nuovi esami, sperando non ci siano altri positivi.