Bastoni-Inter, speranza derby. Ufficiale riduzione quarantena: la circolare

Condividi questo articolo

La notizia circolava già da qualche giorno, ma ora è arrivata l’ufficialità del Ministero della Salute. La quarantena per i positivi al Covid-19 scende da 14 a 10 giorni. Una notizia che riguarda Bastoni e il derby di sabato.

POSITIVI ASINTOMATICI – Alessandro Bastoni potrebbe essere a disposizione di Antonio Conte nel derby di sabato contro il Milan. Scaduti infatti i 10 giorni giovedì in caso di tampone negativo il centrale nerazzurro potrebbe tornare a dispozione del tecnico venerdì alla vigilia di Inter-Milan. Nella circolare si sottolinea come “le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)”.

POSITIVI SINTOMATICI – “Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)”.

POSITIVI A LUNGO TERMINE – “Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)”.